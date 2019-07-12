Серена Уильямс установила рекорд турниров «Большого шлема»

Американкастала финалисткойв женском одиночном разряде.

В полуфинальном матче американская теннисистка за час победила представительницу Чехии Барбору Стрыцову — 6:1, 6:2.

Серена пробилась в финал турнира «Большого шлема» в возрасте 37 лет и 291 дня. Таким образом она стала самой возрастной финалисткой мэйджора в Открытой эре, сообщает AP.

Ранее рекорд принадлежал Мартине Навратиловой, которая в 1994 году играла в финале Уимблдона в возрасте 37 лет и 258 дней.

В решающем поединке Уильямс-младшая сразится с румынкой Сереной Халеп. 0