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    Серена Уильямс победила Стрыцову и вышла в финал Уимблдона

    Уимблдон Серена Уильямс WTA
    Американка Серена Уильямс стала второй финалисткой Уимблдонского турнира в женском одиночном разряде.

    Серена Уильямс
    Серена Уильямс

    В полуфинальном матче американская теннисистка за час победила представительницу Чехии Барбору Стрыцову — 6:1, 6:2.

    Уильямс 4 раза подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. На счету Стрыцовой 1 эйс, 1 двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из 3.

    В финале Серена Уильмс встретится с румынкой Симоной Халеп. Встреча состоится в субботу, 13 июля. Начало матча — в 16:00 мск.

    В 2018 году победительницей травяного турнира «Большого шлема» стала немка Анжелика Кербер. В финале она обыграла Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3. 0

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