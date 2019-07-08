Уимблдон. Вылет Барти, победа Свитолиной

В понедельник, 8 июня, на Уимблдоне пройдут матчи четвертого круга в мужском и женском одиночном разрядах.

Женщины

Эшли Барти (Австралия) — Элисон Риске (США) — 6:3, 2:6, 3:6

Австралийская теннисистка Эшли Барти не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона.

В поединке 1/8 финала первая ракетка мира уступила американке Элисон Риске со счетом 6:3, 2:6, 3:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 37 минут. Барти 12 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 5 брейк-поинтов.

На счету американки 3 эйса, ни одной двойной ошибки и 4 брейка.

За выход в полуфинал Риске поспорит с американкой Сереной Уильямс.

Элина Свитолина (Украина) — Петра Мартич (Хорватия) — 6:4, 6:2

Украинка Элина Свитолина в четвертом круге Уимблдона обыграла хорватку Петру Мартич со счетом 6:4, 6:2.

Продолжительность противостояния составила 1 час 44 минуты. Свитолина трижды подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 11 брейк-поинтов.

На счету Мартич 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в полуфинал Свитолина поспорит с одной из чешек — Каролиной Плишковой или Каролиной Муховой.

Даяна Ястремская (Украина) — Чжан Шуай (Китай) — 4:6, 6:1, 2:6

Украинка Даяна Ястремская прекратила борьбу на Уимблдонском турнире.

В матче четвертого круга 19-летняя спортсменка проиграла представительнице Китая Чжан Шуай со счетом 4:6, 6:1, 2:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 45 минут. Даяна трижды подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 4 из 9 брейк-поинтов. На счету ее соперницы ни одного эйса, 4 двойные ошибки и 5 брейков.

Следующей соперницей китаянки станет румынка Симона Халеп или американка Кори Гауфф.

Барбора Стрыцова (Чехия) — Элизе Мертенс (Бельгия) — 4:6, 7:5, 6:2

Чешка Барбора Стрыцова одержала волевую победу над бельгийкой Элизе Мертенс в четвертом круге Уимбодона.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 14 минут, завершилась со счетом 4:6, 7:5, 6:2.

Во втором сете чешка уступала 2:5 и была близка к провалу, но сумела взять пять геймов подряд, а уже в третьем сете окончательно добила соперницу.

Далее Стрыцову ждет встреча с британкой Йоханной Контой или еще одной чешкой Петрой Квитовой.

Серена Уильямс (США) — Карла Суарес-Наварро (Испания) — 6:2, 6:2

Американская теннисистка Серена Уильямс вышла в четвертьфинал Уимблдона.

В поединке 1/8 финала 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» разгромила испанку Карлу Суарес-Наварро со счетом 6:2, 6:2.

Встреча продолжалась ровно один час. Серена дважды подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 11 брейк-поинтов. На счету испанки 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в полуфинал Уильямс поспорит с соотечественницей Элисон Риске. 0