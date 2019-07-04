Серена Уильямс вышла в третий круг Уимблдона

Американская теннисисткане без проблем преодолела второй раунд

В поединке с 18-летней словенкой Каей Юван она уступила в первом сете, но все же смогла сломить исход противостояния в свою пользу — 2:6, 6:2, 6:4.

Поединок продолжался 1 час 36 минут. Серена 7 раз подала навылет и совершила 5 двойных ошибок. Американка реализовала 4 брейк-пойнта из 10. Её соперница отметилась 4 эйсами и 3 двойными ошибками. Юван реализовала все 3 своих брейк-пойнта, но для победы этого не хватило.

В следующем круге Уимблдона Серена сыграет с немкой Юлией Гергес, которая выбила из розыгрыша турнира последнюю из россиянок Варвару Флинк. 0