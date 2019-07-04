ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Перу покончил с пребыванием Чили на троне Южной АмерикиПеру шокировал Чили и покончил с 44-летним ожиданием финала
  • 21:54
    • Лапочкин признан лучшим судьей сезона в чемпионате России
  • 21:36
    • Казань подаст заявку на проведение Суперкубка УЕФА
  • 21:06
    • «Краснодар» обыграл «Спартак» и завоевал Кубок Матч Премьер
  • 19:57
    • Российские теннисистки установили национальный антирекорд
  • 19:46
    • Форвард «Зенита» перешел в «Сочи»
    Все новости спорта

    Серена Уильямс вышла в третий круг Уимблдона

    Уимблдон WTA Серена Уильямс
    Американская теннисистка Серена Уильямс не без проблем преодолела второй раунд Уимблдона.

    Серена Уильямс
    Серена Уильямс

    В поединке с 18-летней словенкой Каей Юван она уступила в первом сете, но все же смогла сломить исход противостояния в свою пользу — 2:6, 6:2, 6:4.

    Поединок продолжался 1 час 36 минут. Серена 7 раз подала навылет и совершила 5 двойных ошибок. Американка реализовала 4 брейк-пойнта из 10. Её соперница отметилась 4 эйсами и 3 двойными ошибками. Юван реализовала все 3 своих брейк-пойнта, но для победы этого не хватило.

    В следующем круге Уимблдона Серена сыграет с немкой Юлией Гергес, которая выбила из розыгрыша турнира последнюю из россиянок Варвару Флинк. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Уимблдон-2019. Женская неопределенность и мужская стабильность
  • 30/06/2019 в 02:25
    •
  • Прогноз
  • Уганда — Сенегал
  • 1.64
  • Завтра в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пройдет ли «Европа» «Сан-Жулию»?
  • «Европа» — «Сан-Жулиа». Прогноз и ставки
  • 1.66
    •
  • Сможет ли «Клифтонвилл» пройти своего четвертого противника в еврокубках?
  • «Клифтонвилл» — «Барри Таун». Прогноз и ставки
  • 1.50
    •
  • Настроится ли «КИ Клаксвик» на игру после крупной победы?
  • «Тре Фиори» — «КИ Клаксвик». Прогноз и ставки
  • 1.49
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    ЦСКА — «Ростов» Футбол Без паники. Три поражения ЦСКА ничего не значатОбзор СМИ после поражения «армейцев» от «Ростова» на предсезонном турнире в Австрии 00:330
  • 18:50
    • Федерер уверенно переиграл Кларка на Уимблдоне
  • 17:54
    • Испания не пустила Россию в полуфинал Евробаскета
  • 17:34
    • Буффон подписал контракт с «Ювентусом»
    Бразилия впервые с 2007 года вышла в финал Кубка Америки Футбол Лучшая Бразилия за много летРеакция прессы на матч Бразилия — Аргентина Вчера в 17:400
  • Экспресс дня

  • Что принесут ответки в предвариловке Лиги Европы?
  • 2.76
    •
  • 21:22
    • Серена Уильямс вышла в третий круг Уимблдона
  • 17:23
    • Адвокат Мамаева собирается подавать на УДО на следующей неделе
  • 17:06
    • «Ростов» пожаловался в РФС на оскорбления со стороны «Чайки»
    Новак Джокович Теннис Уимблдон. Хачанов, Медведев, Джокович и Свитолина прошли в третий кругОбзор матчей третьего дня Уимблдонского турнира Вчера в 22:360
  • 16:19
    • Первое «Эль Класико» сезона 2019/20 пройдет 27 октября
  • 16:03
    • Кокорина и Мамаева этапировали в колонию
  • 15:51
    • «Манчестер Сити» объявил о приобретении полузащитника «Атлетико»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    УимблдонATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие