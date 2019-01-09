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    Восемь россиянок вышли во второй круг квалификации Australian Open

    Australian Open WTA Вера Звонарева Виталия Дьяченко Софья Жук
    Восемь российских теннисисток вышли во второй круг квалификации Australian Open.

    Вера Звонарева
    Вера Звонарева
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    Борьбу за выход в основную сетку турнира прекратили только Вера Звонарева, Ольга Дорошина и Валентина Ивахненко.

    Варвара Флинк, Ирина Хромачева, Людмила Самсонова, Вероника Кудерметова, Анна Калинская, Виталия Дьяченко, Софья Жук и Наталья Вихлянцева своих соперниц обыграли.

    Результаты с участием россиянок:

    Астра Шарма (Австралия) — Вера Звонарева (Россия, 1) — 6:3, 6:2
    Варвара Флинк (Россия) — Анастасия Гримальска (Италия) — 6:3, 6:1
    Ирина Хромачева (Россия, 25) — Барбара Хас (Австрия) — 6:4, 6:4
    Мисаки Дои (Япония, 22) — Ольга Дорошина (Россия) — 6:3, 6:3
    Людмила Самсонова (Россия) — Габриэлла да Силва Фик (Австралия) — 6:4, 4:6, 6:3
    Алена Большова-Задойнова (Испания) — Валентина Ивахненко (Россия) — 7:6, 4:6, 7:5
    Вероника Кудерметова (Россия, 7) — Жасмин Паолини (Италия) — 4:6, 6:1, 6:3
    Анна Калинская (Россия) — Куирин Лемуан (Нидерланды) — 6:1, 7:6
    Виталия Дьяченко (Россия, 20) — Деяна Раданович (Сербия) — 6:4, 6:7, 6:2
    Софья Жук (Россия, 12) — Яна Фетт (Хорватия) — 5:7, 6:2, 6:4
    Наталья Вихлянцева (Россия, 24) — Ин-Ин Дуань (Китай) — 6:7, 6:4, 6:4 0

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