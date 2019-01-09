Восемь россиянок вышли во второй круг квалификации Australian Open

Борьбу за выход в основную сетку турнира прекратили только Вера Звонарева, Ольга Дорошина и Валентина Ивахненко.
Варвара Флинк, Ирина Хромачева, Людмила Самсонова, Вероника Кудерметова, Анна Калинская, Виталия Дьяченко, Софья Жук и Наталья Вихлянцева своих соперниц обыграли.
Результаты с участием россиянок:
Астра Шарма (Австралия) — Вера Звонарева (Россия, 1) — 6:3, 6:2
Варвара Флинк (Россия) — Анастасия Гримальска (Италия) — 6:3, 6:1
Ирина Хромачева (Россия, 25) — Барбара Хас (Австрия) — 6:4, 6:4
Мисаки Дои (Япония, 22) — Ольга Дорошина (Россия) — 6:3, 6:3
Людмила Самсонова (Россия) — Габриэлла да Силва Фик (Австралия) — 6:4, 4:6, 6:3
Алена Большова-Задойнова (Испания) — Валентина Ивахненко (Россия) — 7:6, 4:6, 7:5
Вероника Кудерметова (Россия, 7) — Жасмин Паолини (Италия) — 4:6, 6:1, 6:3
Анна Калинская (Россия) — Куирин Лемуан (Нидерланды) — 6:1, 7:6
Виталия Дьяченко (Россия, 20) — Деяна Раданович (Сербия) — 6:4, 6:7, 6:2
Софья Жук (Россия, 12) — Яна Фетт (Хорватия) — 5:7, 6:2, 6:4
Наталья Вихлянцева (Россия, 24) — Ин-Ин Дуань (Китай) — 6:7, 6:4, 6:4 0