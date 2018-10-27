Медведев сыграет с Федерером в 1/2 финала турнира в Базеле

Россиянинвышел в полуфинал теннисного турнира в Базеле (Швейцария), призовой фонд которого составляет почти два миллиона евро.

В матче 1/4 финала он сломил сопротивление четвертой ракетки турнира грека Стефаноса Циципаса — 6:4, 3:6, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 51 минуту, за это время россиянин шесть раз подал на вылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти. А у Циципаса (16) три эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк из четырех.

За выход в финал турнира Медведев поспорит с швейцарцем Роджером Федерером, который победил француза Жиля Симона — 7:6 (7:1), 4:6, 6:4

Напомним, Федерер является действующим победителем этого турнира. В прошлом году в финале он обыграл аргентинца Хуана Мартина дель Потро. 0