Касаткина: В какие-то действительно важные моменты я была чуть агрессивнее

Российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась впечатлениями после победы в четвертьфинале «ВТБ Кубка Кремля» над своей соотечественницей Анастасией Павлюченковой (6:3, 6:4).

«Каждый день заканчиваю все раньше и раньше, это очень радует (смеется). А если серьезно, то по игре мне все нравится. Все идет хорошо, с каждым матчем чувствую себя все увереннее. Надеюсь, завтра все продолжится.

Сложно сказать, за счет чего конкретно я сегодня выиграла. Мы обе играли очень хорошо, просто в какие-то действительно важные моменты я была чуть агрессивнее, чем она. В какие-то моменты она ошибалась, одно наложилось другое, и вот получилось так, как получилось . Теннис — это такая игра. Никогда не знаешь.

Всегда есть что-то, что можно улучшить, где можно прибавить. Я считаю, что мне в очень многих аспектах нужно прибавлять. Да, я считаю, что мой уровень сейчас выше, чем в предыдущие годы, но однозначно есть еще очень много вещей, над которыми мне следует поработать.

После матча с Корне было тяжелее физически, конечно. Когда выигрываешь — психологически чувствуешь себя нормально. А вот физически...Когда я проснулась, поясница не сгибалась. Поэтому пришлось хорошо размяться перед матчем. Хорошо, что вечером играла.

Последний наш матч с Контой, конечно, запомнился. Она была в топ-10, выиграла крупные турниры. Она играет очень агрессивно, поэтому я думаю, что в зале она очень любит играть.

Здесь у нее много времени, корт достаточно медленный. Завтра легко точно не будет Это уже полуфинал. Завтра ожидать чего-то точно не стану, нужно просто выходить на корт с настроем и все!», — приводит слова Касаткиной пресс-служба турнира. 0