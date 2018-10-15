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    Джокович обошел Федерера в рейтинге ATP

    ATP Рафаэль Надаль Новак Джокович  Роджер Федерер Хуан Мартин дель Потро Марин Чилич Кевин Андерсон Джон Изнер Григор Димитров Даниил Медведев Карен Хачанов Андрей Рублёв
    Серб Новак Джокович после победы на турнире серии «Мастерс» в Шанхае поднялся с третьего на второе место в рейтинге ATP, обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

    Новак Джокович
    Новак Джокович
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    Отметим, что первое место по-прежнему занимает испанец Рафаэль Надаль.

    Россиянин Даниил Медведев поднялся с 22-го места на 21-е. Также на одну позицию вверх переместился Карен Хачанов (26). Андрей Рублев потерял пять строчек и занимает 78 место.

    Рейтинг ATP. 15 октября

    1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 7660.
    2 (3). Новак Джокович (Сербия) — 7445.
    3 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 6260.
    4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5860.
    5 (5). Александр Зверев (Германия) — 5025.
    6 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 4185.
    7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3825.
    8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3775.
    9 (9). Григор Димитров (Болгария) — 3440.
    10 (10). Джон Иснер (США) — 3290.
    … 21 (22). Даниил Медведев (Россия) — 1797...
    26 (27). Карен Хачанов (Россия) — 1640...
    78 (73). Андрей Рублёв (Россия) — 715. 0

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