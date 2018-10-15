Джокович обошел Федерера в рейтинге ATP

Сербпосле победы на турнире серии «Мастерс» в Шанхае поднялся с третьего на второе место в рейтинге ATP, обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

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Отметим, что первое место по-прежнему занимает испанец Рафаэль Надаль.

Россиянин Даниил Медведев поднялся с 22-го места на 21-е. Также на одну позицию вверх переместился Карен Хачанов (26). Андрей Рублев потерял пять строчек и занимает 78 место.

Рейтинг ATP. 15 октября

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 7660.

2 (3). Новак Джокович (Сербия) — 7445.

3 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 6260.

4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5860.

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 5025.

6 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 4185.

7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3825.

8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3775.

9 (9). Григор Димитров (Болгария) — 3440.

10 (10). Джон Иснер (США) — 3290.

… 21 (22). Даниил Медведев (Россия) — 1797...

26 (27). Карен Хачанов (Россия) — 1640...

78 (73). Андрей Рублёв (Россия) — 715. 0