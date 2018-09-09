Дмитриева: Судья испортил весь финал US Open

Бывшая теннисисткапрокомментировала поражение американкиот японкив финале Открытого чемпионата США.

«Я не отношусь к категории возмущённых поведением Серены людей. Уильямс была дико возбуждена и огорчена, что матч складывался так неудачно. В таком состоянии любое замечание даёт вспышку, у неё это бывает. Удивлена, что судья так активно хотел продлить её раздражение. Муратоглу не сделал сверхподсказки: он всего лишь двумя руками показал Серене входить в корт.

Карлос Рамос завёлся, так же как Серена. Она говорила ему не такие уж оскорбительные слова, а он своими решениями тоже наносил ей оскорбления. Арбитр снял с Серены очко, когда она разбила ракетку, сказав, что это второе замечание. За всё время турнира ракетки ломались почти в каждом матче, но не помню, чтобы кого-то наказывали так же. Он поставил её в положение обиженного человека. Вместо того чтобы заглушить раздражение, он его подогревал. Судья испортил весь финал, сняв с Серены гейм», — цитирует Дмитриеву «Чемпионат».

Напомним, арбитр Карлос Рамос вынес Серене три предупреждения, что повлекло снятие с нее одного гейма. 0