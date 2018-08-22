Макарова одержала победу над Рыбариковой в Нью-Хейвене

Екатерина Макарова
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В матче второго круга российская теннисистка за 2 часа и 11 минут одержала волевую победу над словачкой Магдаленой Рыбариковой — 2:6, 6:3, 6:3.
Макарова выполнила 3 эйса, допустила 2 двойные ошибки и использовала 3 брейк-пойнта из 9. На счету Рыбариковой 6 подач навылет, 2 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 8.
В четвертьфинале Макарова встретится с немкой Юлией Гёргес (5).
Турнир в Нью-Хейвене завершится в субботу, 25 августа. 27 августа стартуют матчи основной сетки US Open. 0