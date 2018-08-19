Федерер и Джокович сыграют в финале «Мастерса» в Цинциннати

Роджер Федерер
outsports.com
Встреча продолжалась 2 часа 32 минуты. Джокович 8 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и использовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету Чилича 12 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 12.
Швейцарец Роджер Федерер в своем полуфинальном поединке встречался с бельгийцем Давидом Гоффеном.
Первый сет остался за швейцарцем — 7:6 (7:3). Во втором при счете 1:1 Гоффен отказался от продолжения поединка.
К этому моменту матч продолжался 1 час 4 минуты. Федерер 9 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 4. На счету Гоффена 1 эйс и 4 ошибки на подаче.
Финальный матч турнира состоится в воскресенье, 19 августа. 0