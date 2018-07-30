Открытия Москвы и американская задача Макаровой

На прошлой неделе все внимание российских болельщиков было приковано к Москве — участницы преподнесли приличное количество неожиданностей, в результате чего в финале оказались две 17-летние девушки.

Потапова — прорыв недели для России

Главным событием для российских болельщиков стал первый в истории турнир WTA в России на открытом воздухе — Moscow River Cup-2018. Столица собрала многих звезд. Здесь были и Дарья Касаткина, и Юлия Гергес, и Ализе Корне и многие другие, но все пошло явно не по сценарию.

В воскресенье финал одиночного разряда разыграли 17-летние теннисистки Анастасия Потапова из России и Ольга Данилович из Сербии. Матч продолжался более двух часов, а победу праздновала сербка — 7:5, 6:7, 6:4. Данилович завоевала свой первый титул в карьере, да и вообще впервые выступила в основной сетке первенства WTA.

Ощутимо прибавили девушки, которых мало кто ждал в финале, в рейтинге. Данилович взлетела со 187-го на 112-е место, а Потапова — со 190-го на 135-е.

Кроме того, Потапова все-таки не осталась без титула, а вместе с опытнейшей Верой Звонаревой выиграла парный разряд.

Другие финалы недели:

АТР 500. Гамбург (Германия). German Tennis Championship

Николоз Басилашвили (Грузия) — Леонардо Майер (Аргентина) — 6:4, 0:6, 7:5

АТР 250. Атланта (США). BB&T Atlanta Open

Джон Изнер (США, 1) — Райан Харрисон (США, 8) — 5:7, 6:3, 6:4

АТР 250. Гштад (Швейцария). Swiss Open Gstaad

Маттео Берреттини (Италия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания, 2) — 7:6, 6:4

WTA International. Наньчан (Китай). Jiangxi Women's Tennis Open

Ван Цян (Китай, 2) — Чжэн Сайсай (Китай, 6)- 7:5, 4:0, отказ Сайсай

Вашингтонская миссия Макаровой

Екатерина Макарова womenstennisblog.com

В первую неделю августа в Кицбюэле пройдет последний грунтовый турнир сезона. Кроме того, теннисисты выступят в Сан-Хосе, Вашингтоне и Лос-Кабосе.

Есть у России здесь и своя чемпионка — Екатерина Макарова, которая в прошлом году покорила Вашингтон, одолев в финале немку Юлию Гергес. Стоит отметить, что в четвертьфинале тогда ей удалось выбить первую ракетку мира Симону Халеп, которая в третьем сете отказалась от продолжения борьбы. Сейчас будет не легче, ведь посев возглавили представительницы топ-3 Тура — Каролин Возняцки и Слоан Стивенс.

Все турниры недели:

WTA Premier. Сан-Хосе (Калифорния, США). Mubadala Silicon Valley Classic (хард)

Действующий чемпион: Мэдисон Киз.

WTA International. Вашингтон (США). Citi Open (хард)

Действующий чемпион: Екатерина Макарова.

Россияне: Екатерина Макарова, Светлана Кузнецова, Наталья Вихлянцева, Софья Жук.

АТР 500. Вашингтон (США). Citi Open (хард)

Действующий чемпион: Александр Зверев.

Россияне: Андрей Рублев, Карен Хачанов, Евгений Донской, Михаил Южный, Даниил Медведев.

АТР 250. Лос-Кабос (Мексика). Abierto Mexicano de Tenis Mifel presentado por Cinemex

Действующий чемпион: Сэм Куэрри.

АТР 250. Кицбюэль (Австрия). Generali Open (грунт)

Действующий чемпион: Филипп Кольшрайбер. 0