Потапова «взлетела» на 69 позиций в рейтинге WTA

Россиянка, дошедшая до финала на турнире в Москве, поднялась с 204-го на 135-е место в рейтинге WTA, обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

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17-летняя Потапова в воскресенье в финале турнира в Москве уступила сербке Ольге Данилович, которая отыграла 75 позиций и расположилась на 112-м месте.

В первой двадцатке рейтинга изменений не произошло. Лучшей из россиянок остается Дарья Касаткина, занимающая 13-ю строчку.

Рейтинг WTA. Версия от 30 июля

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 7571 очка,

2 (2). Каролин Возняцки (Дания) — 6660,

3 (3). Слоан Стивенс (США) — 5463,

4 (4). Анжелик Кербер (Германия) — 5305,

5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5020,

6 (6). Каролин Гарсия (Франция) — 4680,

7 (7). Гарбин Мугуруса (Испания) — 4620,

8 (8). Петра Квитова (Чехия) — 4550,

9 (9). Каролина Плишкова (Чехия) — 4485,

10 (10). Юлия Гёргес (Германия) — 3980…

13 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 3525…

22 (22). Мария Шарапова (Россия) — 1953…

28 (28). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1596…

30 (30). Екатерина Макарова (Россия) — 1500…

56 (57). Елена Веснина (Россия) — 990…

80 (84). Евгения Родина (Россия) — 809…

98 (98). Екатерина Александрова (Россия) — 649…

112 (187). Ольга Данилович (Сербия) — 579…

135 (204). Анастасия Потапова (Россия) — 451. 0