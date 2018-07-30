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    Потапова «взлетела» на 69 позиций в рейтинге WTA

    WTA Елена Веснина Каролин Возняцки Петра Квитова Анжелик Кербер Светлана Кузнецова Екатерина Макарова Гарбин Мугуруса Анастасия Павлюченкова Каролина Плишкова Элина Свитолина Симона Халеп Мария Шарапова Дарья Касаткина Елизавета Куличкова Дарья Гаврилова Елена Остапенко Тимея Бачински Донна Векич Йоханна Конта Екатерина Александрова Мэдисон Киз
    Россиянка Анастасия Потапова, дошедшая до финала на турнире в Москве, поднялась с 204-го на 135-е место в рейтинге WTA, обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

    Анастасия Потапова
    Анастасия Потапова
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    17-летняя Потапова в воскресенье в финале турнира в Москве уступила сербке Ольге Данилович, которая отыграла 75 позиций и расположилась на 112-м месте.

    В первой двадцатке рейтинга изменений не произошло. Лучшей из россиянок остается Дарья Касаткина, занимающая 13-ю строчку.

    Рейтинг WTA. Версия от 30 июля

    1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 7571 очка,
    2 (2). Каролин Возняцки (Дания) — 6660,
    3 (3). Слоан Стивенс (США) — 5463,
    4 (4). Анжелик Кербер (Германия) — 5305,
    5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5020,
    6 (6). Каролин Гарсия (Франция) — 4680,
    7 (7). Гарбин Мугуруса (Испания) — 4620,
    8 (8). Петра Квитова (Чехия) — 4550,
    9 (9). Каролина Плишкова (Чехия) — 4485,
    10 (10). Юлия Гёргес (Германия) — 3980…

    13 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 3525…
    22 (22). Мария Шарапова (Россия) — 1953…
    28 (28). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1596…
    30 (30). Екатерина Макарова (Россия) — 1500…
    56 (57). Елена Веснина (Россия) — 990…
    80 (84). Евгения Родина (Россия) — 809…
    98 (98). Екатерина Александрова (Россия) — 649…
    112 (187). Ольга Данилович (Сербия) — 579…
    135 (204). Анастасия Потапова (Россия) — 451. 0

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