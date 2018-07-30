Потапова «взлетела» на 69 позиций в рейтинге WTA

17-летняя Потапова в воскресенье в финале турнира в Москве уступила сербке Ольге Данилович, которая отыграла 75 позиций и расположилась на 112-м месте.
В первой двадцатке рейтинга изменений не произошло. Лучшей из россиянок остается Дарья Касаткина, занимающая 13-ю строчку.
Рейтинг WTA. Версия от 30 июля
1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 7571 очка,
2 (2). Каролин Возняцки (Дания) — 6660,
3 (3). Слоан Стивенс (США) — 5463,
4 (4). Анжелик Кербер (Германия) — 5305,
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5020,
6 (6). Каролин Гарсия (Франция) — 4680,
7 (7). Гарбин Мугуруса (Испания) — 4620,
8 (8). Петра Квитова (Чехия) — 4550,
9 (9). Каролина Плишкова (Чехия) — 4485,
10 (10). Юлия Гёргес (Германия) — 3980…
13 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 3525…
22 (22). Мария Шарапова (Россия) — 1953…
28 (28). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1596…
30 (30). Екатерина Макарова (Россия) — 1500…
56 (57). Елена Веснина (Россия) — 990…
80 (84). Евгения Родина (Россия) — 809…
98 (98). Екатерина Александрова (Россия) — 649…
112 (187). Ольга Данилович (Сербия) — 579…
135 (204). Анастасия Потапова (Россия) — 451. 0