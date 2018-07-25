Давыденко хочет вернуться в теннис

Экс третья ракетка мира россиянинрассказал о своих ближайших планах, связанных со спортом.

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«Сейчас у меня уже второй ребёнок подрос, пойдёт в садик, поэтому свободного времени очень много, практически весь день. Хочу вернуться в теннис. Может быть, что-нибудь с федерацией будем решать.

Сын Костя уже брал ракетку в руки, но дома, просто побаловаться. Старшая дочь Катя тренируется потихоньку, но мало. Меня не интересует пока, что у них там происходит. Сейчас садик, школа — обычная детская жизнь.

Посмотрим, что я могу сделать здесь, в России, для тенниса», — сказал Давыденко изданию «Чемпионат».

Николай Давыденко — победитель 21 турнира категории АТР, четырёхкратный полуфиналист турниров «Большого шлема» и обладатель Кубка Дэвиса—2006 в составе национальной сборной России. 0