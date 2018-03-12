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    Федерер вышел в третий круг турнира в США, Джококич — нет

    ATP Новак Джокович  Роджер Федерер Сэм Куэрри Милош Раонич Маркос Багдатис Марин Чилич Филипп Кольшрайбер Фелисиано Лопес
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    Роджер Федерер
    На фото:Роджер Федерер
    Лидер рейтинга ATP швейцарец Роджер Федерер преодолел барьер второго круга турнира в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого составляет почти восемь миллионов долларов.

    Первая ракетка турнира в матче второго раунда обыграл аргентинца Федерико Дельбониса со счетом 6:3, 7:6 (8:6). Соперники провели на корте 1 час 41 минуту.

    Роджер записал на свой счет 5 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал свой единственный брейк-поинт.

    В 1/16 финала Федерер сыграет с 25-м сеяным сербом Филипом Крайиновичем.

    13-я ракетка мира серб Новак Джокович завершил борьбу, уступив в трех сетах японцу Таро Даниэлю, — 6:7 (3:7), 6:4, 1:6. Встреча продолжалась 2 часа 30 минут.

    Следующим соперников Даниэля будет аргентинец Леонардо Майер.

    Хорват Марин Чилич пробился в третий раунд, обыграв венгра Мартона Фучовича – 7:5, 6:3. Соперники провели на корте 1 час 39 минут.

    Далее на турнире Чилич сыграет с немцем Филипом Кольшрайбером.

    8-й сеяный американец Джек Сок обыграл итальянца Томаса Фаббиано – 6:2, 7:5. Матч продолжался 1 час 22 минуты.

    В следующем круге Сок сыграет с испанцем Фелисиано Лопесом.

    Другие результаты:

    Сэм Куэрри (США, 18) — Миша Зверев (Германия) — 6:4, 7:5
    Милош Раонич (Канада, 32) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, Q) — 6:4, 6:4
    Маркос Багдатис (Кипр, Q) — Диего Шварцман (Аргентина, 14) — 7:5, 6:4
    Юки Бхамбри (Индия, Q) — Люка Пуй (Франция, 9) — 6:4, 6:4
    Давид Феррер (Испания, 29) — Теннис Сандгрен (США, WC) — 6:2, 7:6
    Гаэль Монфис (Франция) — Джон Изнер (США, 15) — 6:7, 7:6, 7:5

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