Федерер вышел в третий круг турнира в США, Джококич — нет

Лидер рейтинга ATP швейцарецпреодолел барьер второго круга турнира в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого составляет почти восемь миллионов долларов.

Первая ракетка турнира в матче второго раунда обыграл аргентинца Федерико Дельбониса со счетом 6:3, 7:6 (8:6). Соперники провели на корте 1 час 41 минуту.

Роджер записал на свой счет 5 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал свой единственный брейк-поинт.

В 1/16 финала Федерер сыграет с 25-м сеяным сербом Филипом Крайиновичем.

13-я ракетка мира серб Новак Джокович завершил борьбу, уступив в трех сетах японцу Таро Даниэлю, — 6:7 (3:7), 6:4, 1:6. Встреча продолжалась 2 часа 30 минут.

Следующим соперников Даниэля будет аргентинец Леонардо Майер.

Хорват Марин Чилич пробился в третий раунд, обыграв венгра Мартона Фучовича – 7:5, 6:3. Соперники провели на корте 1 час 39 минут.

Далее на турнире Чилич сыграет с немцем Филипом Кольшрайбером.

8-й сеяный американец Джек Сок обыграл итальянца Томаса Фаббиано – 6:2, 7:5. Матч продолжался 1 час 22 минуты.

В следующем круге Сок сыграет с испанцем Фелисиано Лопесом.

Другие результаты:

Сэм Куэрри (США, 18) — Миша Зверев (Германия) — 6:4, 7:5

Милош Раонич (Канада, 32) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, Q) — 6:4, 6:4

Маркос Багдатис (Кипр, Q) — Диего Шварцман (Аргентина, 14) — 7:5, 6:4

Юки Бхамбри (Индия, Q) — Люка Пуй (Франция, 9) — 6:4, 6:4

Давид Феррер (Испания, 29) — Теннис Сандгрен (США, WC) — 6:2, 7:6

Гаэль Монфис (Франция) — Джон Изнер (США, 15) — 6:7, 7:6, 7:5