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    Квитова принесла Чехии первую победу в 1/4 финала Кубка федераций

    Кубок Федерации Петра Квитова WTA
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    Петра Квитова
    На фото:Петра Квитова
    Сборная Чехии вышла вперед в 1/4 финала Кубка федераций против Швейцарии — 1:0.

    В первой встрече этой стадии турнира чешская теннисистка Петра Квитова за час и 53 минуты одержала победу над швейцаркой Викторией Голубич со счетом 6:2, 1:6, 6:3.

    Квитова выполнила 3 эйса, допустила 8 двойных, исполнила 25 ударов навылет и совершила столько же невынужденных ошибок, а также использовала 5 брейк-пойнтов из 10.

    На счету Голубич 2 подачи навылет, 10 двойных, 12 виннеров, 7 невынужденных и 4 реализованных брейк-пойнта из 14.

    Во втором матче четвертьфинала между Чехией и Швейцарией встретятся Барбора Стрыцова и Белинда Бенчич.

    Сборные Белоруссии и Германии обменялись победами в первый игровой день четвертьфиналов Кубка Федерации — 2018.

    В стартовой встрече белоруска Арина Соболенко одержала волевую победу над немкой Татьяной Марией — 4:6, 6:1, 6:2.

    Во втором матче Александра Саснович потерпела поражение от Антонии Лоттнер — 5:7, 4:6.

    Напомним, в прошлом году белоруски впервые в истории добрались до финала Кубка Федерации, где в борьбе уступили американкам на своей площадке, проиграв в решающем парном матче.

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