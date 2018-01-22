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    Халеп переиграла Осаку в Мельбурне

    Australian Open WTA Симона Халеп
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    Симона Халеп
    На фото:Симона Халеп
    Первая ракетка мира румынка Симона Халеп вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису.

    В понедельник лидер посева одержала победу над японкой Наоми Осакой со счетом 6:3, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 19 минут.

    Симона выполнила 2 эйса (5 у соперницы), заработала 22 «виннерса» (22), допустила 1 двойную ошибку (1) и реализовала 5 брейк-поинтов из 7 (1 из 8).

    Кербер вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии

    В 1/4 финала Халеп сыграет с победительницей чешского противостояния Барбора Стрыцова — Каролина Плишкова.


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