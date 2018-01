Халеп переиграла Осаку в Мельбурне

Первая ракетка мира румынкавышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В понедельник лидер посева одержала победу над японкой Наоми Осакой со счетом 6:3, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 19 минут.

Симона выполнила 2 эйса (5 у соперницы), заработала 22 «виннерса» (22), допустила 1 двойную ошибку (1) и реализовала 5 брейк-поинтов из 7 (1 из 8).

Кербер вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии

В 1/4 финала Халеп сыграет с победительницей чешского противостояния Барбора Стрыцова — Каролина Плишкова.

"I'm really happy to be back in the QF. I didn't expect that before I started the tournament because of the injury."

- @Simona_Halep 🌟#AusOpen pic.twitter.com/BstyXgOaWM