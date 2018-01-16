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    Донской пробился во второй круг AO-2018

    Australian Open Евгений Донской Флориан Майер
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    Евгений Донской
    На фото:Евгений Донской
    Россиянин Евгений Донской в первом раунде в трёх сетах переиграл немца Флориана Майера — 6:4, 6:4, 6:4.

    Встреча продолжалась 1 час 56 минут. На счету Донского 10 эйсов, 51 виннер, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 19. Майер подал навылет 7 раз, заработал 31 виннер, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 6.

    В следующем раунде Донской сыграет с победителем матча между аргентинцем Орасио Себальосом и 25-й ракеткой турнира итальянцем Фабио Фоньини.

    В еще одном матче первого круга испанец Альберт Рамос-Виньолас, 21-й номер посева, победил американца Джареда Дональдсона — 6:2, 6:3, 6:4.

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