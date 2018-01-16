Донской пробился во второй круг AO-2018

Россиянинв первом раунде в трёх сетах переиграл немца— 6:4, 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 56 минут. На счету Донского 10 эйсов, 51 виннер, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 19. Майер подал навылет 7 раз, заработал 31 виннер, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 6.

В следующем раунде Донской сыграет с победителем матча между аргентинцем Орасио Себальосом и 25-й ракеткой турнира итальянцем Фабио Фоньини.

В еще одном матче первого круга испанец Альберт Рамос-Виньолас, 21-й номер посева, победил американца Джареда Дональдсона — 6:2, 6:3, 6:4.