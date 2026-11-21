Российский защитник Егор Дёмин впервые в текущем сезоне не попал в стартовый состав «Бруклин Нетс» в игре против «Орландо» (111:113). Главный тренер Жорди Фернандес заменил его на Дэнни Вульфа, который провёл свою лучшую игру в регулярке.

Егор Дёмин globallookpress.com

Как проходил матч

«Бруклин» провалил первую четверть и уступал к 12‑минутке с разницей в 13 очков, а по ходу неё отрыв достигал 15 очков. Но к перерыву встречи преимущество соперника растаяло — 61:62. Это стало возможным благодаря тому, что хозяева увеличили темп и снизили количество ошибок. При этом Дёмин почти не появлялся на паркете.

В третьей четверти игра выровнялась, но осталась за гостями — 29:27, и они ушли на решающую 12‑минутку с преимуществом в три очка. Заключительная четверть также прошла в равной борьбе и завершилась победой хозяев — 23:22. Но этого не хватило, чтобы перевести игру хотя бы в овертайм. Для «Бруклина» это поражение стало четвёртым кряду.

Дёмин сыграл всего 9 минут

Удивительно, но российский разыгрывающий, который ранее неизменно выходил в стартовой пятёрке на протяжении последних 8 матчей, на этот раз провёл на площадке всего девять минут. Его статистика: 6 очков (1 из 6, 16,7 %), 3 подбора, 2 передачи и 3 фола. Все шесть очков были реализованы со штрафных (4 из 4). Показатель полезности — «минус 16». Концовку матча россиянин вообще наблюдал со скамейки.

Единственный бросок Дёмина с игры получился удачным: это был проход после передачи того же Вульфа, выполненный за 10 минут 45 секунд до сирены. После этого россиянин ещё дважды промахнулся из‑за дуги.

Дэнни Вульф globallookpress.com

При этом не стоит забывать, что 20‑летний разыгрывающий пропустил шесть матчей из‑за ушиба правой ноги и пока восстанавливает свою прежнюю форму. Возможно, с этим и связано столь малое количество игрового времени в матче. Напомним, что в играх с «Кливлендом», «Нью‑Орлеаном» и «Чикаго» россиянин трижды набирал по 22 очка — это текущий личный рекорд сезона. Стоит отметить и игру Вульфа, появившегося в старте вместо Дёмина. Он набрал 20 очков и выглядел очень неплохо в этой встрече.