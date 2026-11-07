Сборная России по дзюдо завоевала золотые медали на командном чемпионате Европы 2026 года. Он проходил в столице Сербии — Белграде, а в финале российские атлеты оказались сильнее сборной Грузии со счётом 4:1.

Сборная России Федерация дзюдо России

Кто был в составе российской сборной

За сборную России выступали следующие спортсмены: Элис Старцева (в весовой категории свыше 70 кг), Валерий Ендовицкий(свыше 90 кг), Ирина Зуева (до 57 кг), Буян‑Херел Санаа (до 73 кг), Тамара Лищенко (до 70 кг) и Тимур Арбузов (до 90 кг).

Кого победила Россия на пути к финалу

В четвертьфинале российские спортсмены легко одолели сборную Австрии (4:0), а в полуфинале с таким же счётом оказались сильнее Турции (4:0). Бронзовые медали завоевали сборные Турции и Франции.

Напомним, что Грузия подходила к этому турниру в ранге действующего чемпиона Европы‑2025. Для России это вторая победа в истории: ранее был выигран командный турнир в 2019 году.

В 2024 году на нем побеждала Франция, годом ранее Грузия, в 2022-м Франция, а в 2021-м Грузия.