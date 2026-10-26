27-летний разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич после матча против «Юты Джаз» (132:123) сравнялся по числу игр с 50+ очками с членом Зала славы баскетбола Каримом Абдул-Джаббаром.

Лука Дончич globallookpress.com

Теперь на счету словенского защитника и легендарного американского центрового по 10 таких матчей в НБА. В поединке с «Ютой» Дончич набрал 52 очка, сделал восемь подборов, 10 результативных передач и два перехвата. При этом защитник совершил четыре потери.

После трёх сыгранных матчей регулярного чемпионата НХЛ или НБА «Лейкерс» не потерпели ни одного поражения. Команда одержала три победы подряд и набрала максимум возможных очков.