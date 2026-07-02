Американский центровой Джален Рейнольдс продолжит выступать за казанский УНИКС, подписав новое трудовое соглашение по схеме «1+1», информирует пресс-служба баскетбольного клуба.

Джален Рейнольдс globallookpress.com

33-летний спортсмен защищает цвета татарстанской команды с 2022 года. За этот период Рейнольдс внес весомый вклад в историческое достижение клуба, впервые завоевавшего титул чемпиона Единой лиги ВТБ, а также помог коллективу выиграть две серебряные и одну бронзовую награды чемпионата и стать вице-чемпионом внутрисезонного турнира Basket Cup.

В минувшем игровом цикле центровой принял участие в 50 поединках, где проводил на площадке в среднем около 24 минут и продемонстрировал высокую продуктивность, набирая 17,6 очка, совершая 5,5 подбора, отдавая 2,5 передачи и делая 1,3 перехвата за матч.