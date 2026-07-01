Казанский УНИКС официально объявил о назначении хорватского специалиста Милана Каракаша на пост главного тренера команды.

Милан Каракаш globallookpress.com

Соглашение с 45-летним наставником, который последние пять лет работал в клубе первым ассистентом, заключено на сезон-2026/27 с опцией продления еще на один год. На этой должности Каракаш сменил своего соотечественника Велимира Перасовича, покинувшего команду после завершения игрового цикла.

Данное кадровое решение последовало за окончанием сезона Единой лиги ВТБ-2025/26, в котором казанский клуб под руководством прежнего тренерского штаба занял второе место в регулярном чемпионате (33 победы в 40 матчах), а затем дошел до финальной серии плей-офф, где уступил московскому ЦСКА со счетом 0-4 и завоевал серебряные медали турнира.