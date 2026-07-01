Хорватский специалист Велимир Перасович покидает пост главного тренера казанского УНИКСа, которым он бессменно руководил на протяжении последних пяти сезонов, начиная с лета 2021 года.

Велимир Перасович globallookpress.com

Под началом 61-летнего наставника татарстанский клуб добился исторических успехов, впервые завоевав титул чемпиона России и Единой лиги ВТБ в сезоне-2022/23. За время работы Перасовича команда дважды становилась серебряным призером турнира (в 2024 и 2026 годах) и дважды выигрывала бронзовые награды (в 2022 и 2025-м), а в 2024 году впервые в истории клуба победила в регулярном чемпионате, что принесло хорвату звание «Тренера года».

Кроме того, в 2026 году казанцы под его руководством выиграли серебро международного турнира Basket Cup, а сам Перасович трижды (в 2022, 2023 и 2026 годах) возглавлял команду на Матче всех звезд Единой лиги ВТБ.