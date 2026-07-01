«Лос-Анджелес Лейкерс» официально подтвердил уход четырехкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса после восьми лет в команде, опубликовав заявление владелицы клуба Джини Басс в клубных соцсетях.

Леброн Джеймс globallookpress.com

«Леброн Джеймс — один из величайших спортсменов в истории. Всегда будем благодарны ему за восемь лет, проведённых в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", включая чемпионский титул 2020 года, к которому он привёл нас в невероятно тяжёлых обстоятельствах, а также за бесчисленные рекорды, которые он установил в форме "Лейкерс". Желаем ему всего самого наилучшего в будущем как на площадке, так и за её пределами. Он навсегда останется важной частью семьи "Лейкерс"», — приводит слова Басс пресс-служба.

В своем последнем сезоне-2025/2026 за калифорнийскую команду 41-летний звёздный форвард провёл в регулярном чемпионате 60 матчей, проводя на площадке в среднем 33,2 минуты. Его средняя статистика составила 20,9 очка, 7,2 результативные передачи, 6,1 подбора и 1,2 перехвата за игру при точности бросков с игры 51,5%.

В плей-офф, где «Лейкерс» дошли до второго раунда, показатели Джеймса выросли: в 10 сыгранных встречах он проводил на паркете по 38,4 минуты, набирая в среднем 23,2 очка, делая 7,3 ассиста и совершая 6,7 подбора.