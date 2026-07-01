34‑летний баскетболист выступал тут три последних сезона. В минувшем чемпионате он провёл за УНИКС 50 матчей, в среднем набирая по 9,2 очка, 3,9 передачи и 3,1 подбора за 26:02 игрового времени.

«Баскетбольный клуб УНИКС благодарит Диму за вклад в победы команды и желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в официальном заявлении клуба.

Казанский УНИКС сообщил о том, что защитник Дмитрий Кулагин покидает команду.

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