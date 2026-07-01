Казанский УНИКС сообщил о том, что защитник Дмитрий Кулагин покидает команду.
«Баскетбольный клуб УНИКС благодарит Диму за вклад в победы команды и желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в официальном заявлении клуба.
34‑летний баскетболист выступал тут три последних сезона. В минувшем чемпионате он провёл за УНИКС 50 матчей, в среднем набирая по 9,2 очка, 3,9 передачи и 3,1 подбора за 26:02 игрового времени.
Ранее Кулагин играл за «Зенит», «Локомотив‑Кубань», ЦСКА, «Триумф», сборную России.