Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» официально объявила о расставании с американским защитником Джонни Джузэнгом в связи с истечением срока его трудового соглашения.

Переход в стан «сине-бело-голубых» в феврале 2026 года стал для баскетболиста дебютным зарубежным этапом в карьере после выступлений в США. За этот период американец помог петербургскому коллективу пробиться в «Финал четырех» Basket Cup, где в рамках трех проведенных кубковых встреч его средняя результативность составила 13,3 очка, 4,0 подбора и 3,3 передачи.

В Единой лиге ВТБ Джузэнг помог «Зениту» финишировать на третьей строчке по итогам регулярного чемпионата, успев принять участие в 17 матчах турнира и демонстрируя средние показатели в 14,0 очка, 2,4 подбора, 1,9 передачи, а также 0,8 перехвата за игру.