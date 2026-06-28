Звездный сербский центровой и чемпион НБА Никола Йокич намерен активировать опцию игрока в своем соглашении с «Денвер Наггетс» на сезон-2027/2028 ради заключения новой долгосрочной сделки.

Никола Йокич globallookpress.com

По информации Hoopshype, 31-летний баскетболист планирует использовать данный пункт, гарантирующий ему выплату в размере $62,8 млн за указанный игровой год, в качестве юридического шага для запуска процесса пролонгации отношений с колорадским клубом.

Активация опции откроет для центрового юридическую возможность сразу приступить к официальным переговорам с менеджментом «Наггетс» и подписать новое трехлетнее максимальное продление контракта на общую сумму около $214 млн.