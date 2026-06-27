Санкт-петербургский «Зенит» направил официальное трансферное предложение 25-летнему испанскому центровому «Валенсии» Хайме Прадилье.

Хайме Прадилья globallookpress.com

Как сообщает баскетбольный портал Encestando, на игрока передней линии помимо российского клуба претендуют мадридский «Реал», израильский «Хапоэль» и турецкий «Анадолу Эфес». В минувшем сезоне Евролиги Прадилья демонстрировал стабильную статистику, набирая в среднем за матч 6,8 очка, 4,1 подбора и 2 результативные передачи.

Напомним, по итогам сезона-2025/2026 «Зенит» финишировал на четвёртом месте в Единой лиге ВТБ и остался без наград. По ходу плей-офф петербуржцы вели в полуфинальной серии (3-1) и в споре за бронзовые медали (2-0), но в обоих случаях упустили лидерство.