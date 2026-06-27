Легендарный французский баскетболист, четырёхкратный чемпион НБА Тони Паркер решил попробовать себя в роли главного тренера.

Тони Паркер globallookpress.com

Сегодня, 27 июня, он возглавил АСВЕЛ (Виллербан), где на протяжении последних 12 лет занимал пост президента клуба. Под руководством Паркера команда завоевала четыре титула чемпиона Франции, два Кубка Франции и один Суперкубок Франции (в 2016 году).

44‑летний специалист сменил на должности главного тренера Пьерри Пупе.

«Испытываю огромную гордость, принимая на себя эту ответственность в этом легендарном клубе. Возвращение на площадку каждый день, возможность снова ощутить адреналин игр и направлять команду в её развитии — это вызовы, которые глубоко мотивируют меня. Моя страсть к игре не угасла, и со всем моим штабом мы будем неустанно работать, чтобы привить всепроникающую победную культуру и построить амбициозное будущее.

Это начало новой главы, первый камень проекта развития масштабного развития, который хотим построить на долгосрочную перспективу. Эта новая динамика должна быть прочно установлена, чтобы мы могли с гордостью представлять Виллербан, Лион и французский баскетбол», — цитирует Паркера пресс-служба клуба.