Американский форвард Майк Мур и краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» договорились о досрочном расторжении контракта. Об уходе игрока сообщила пресс-служба кубанской команды.

Майк Мур globallookpress.com

Мур пополнил состав «красно-зеленых» по ходу сезона-2025/2026. Всего он отыграл за российский клуб 40 официальных матчей, проводя на площадке в среднем около 22 минут. Его средняя статистика составила 8,7 очка, 2,9 подбора, 0,7 передачи и 0,6 перехвата за встречу.

Напомним, до переезда в Краснодар американский баскетболист выступал в чемпионате Турции за «Каршияку», где входил в число лидеров команды по результативности и игровому времени.