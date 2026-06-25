Петербургский «Зенит» официально объявил о прекращении сотрудничества с защитником Ненадом Димитриевичем.

Ненад Димитриевич globallookpress.com

Контракт между сторонами был расторгнут, при этом сине-бело-голубые получат денежную компенсацию в соответствии с условиями соглашения.

Северомакедонский баскетболист пополнил состав «Зенита» летом 2025 года, однако закрепиться в команде надолго не сумел. В первой части сезона-2025/26 Единой лиги ВТБ 28-летний разыгрывающий принял участие в десяти матчах, в среднем набирая 11,5 очка, а также записывая на свой счёт 5,7 передачи, 2,9 подбора и 0,5 перехвата.

В январе 2026 года баскетболист отправился в аренду в немецкую «Баварию». В составе мюнхенского клуба он завершил сезон, получив игровую практику как в чемпионате Германии, так и в матчах Евролиги.