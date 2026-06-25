«Шарлотт Хорнетс» и «Миннесота Тимбервулвз» провернули громкий обмен, главным участником которого стал звездный американский разыгрывающий Ламело Болл.

Ламело Болл globallookpress.com

Об этой сделке сообщил инсайдер ESPN Шамс Чарания. Взамен «Шарлотт» получил центрового Наза Рида и большой пакет драфт-пиков. В него вошли незащищённый пик первого раунда 2033 года, три обмена пиками первого раунда (2028, 2029, 2030) и три пика второго раунда (2029, 2032, 2033).

Ламело Болл был выбран «Шарлотт» под третьим номером на драфте 2020 года и отыграл там шесть сезонов. В прошлом чемпионате он набирал в среднем 20,1 очка, 4,8 подбора и 7,1 передачи. Наз Рид играл за «Миннесоту» с 2019 года. В сезоне-2025/2026 его средняя статистика составила 13,4 очка и 6,3 подбора.