«Шарлотт Хорнетс» и «Миннесота Тимбервулвз» провернули громкий обмен, главным участником которого стал звездный американский разыгрывающий Ламело Болл.
Об этой сделке сообщил инсайдер ESPN Шамс Чарания. Взамен «Шарлотт» получил центрового Наза Рида и большой пакет драфт-пиков. В него вошли незащищённый пик первого раунда 2033 года, три обмена пиками первого раунда (2028, 2029, 2030) и три пика второго раунда (2029, 2032, 2033).
Ламело Болл был выбран «Шарлотт» под третьим номером на драфте 2020 года и отыграл там шесть сезонов. В прошлом чемпионате он набирал в среднем 20,1 очка, 4,8 подбора и 7,1 передачи. Наз Рид играл за «Миннесоту» с 2019 года. В сезоне-2025/2026 его средняя статистика составила 13,4 очка и 6,3 подбора.