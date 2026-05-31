Клуб Единой лиги ВТБ принял решение оставить на своём посту главного тренера Томислава Томича вне зависимости от исхода серии за бронзу против «Зенита», которая начнётся 1 июня.

В клубе довольны работой сербского специалиста, который принял команду в январе 2026 года, и считают, что он в перспективе принесёт ещё немало пользы краснодарцам.

Нынешнее соглашение Томича действует до конца следующего сезона. Под его руководством «Локомотив‑Кубань» выиграл 14 из 20 матчей регулярного чемпионата. В полуфинале плей‑офф команда проиграла ЦСКА (1:4).