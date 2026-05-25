Исполком Федерации фигурного катания на коньках России завершил утверждение календарного плана ключевых всероссийских соревнований на сезон 2026/2027. Документ опубликован на официальном сайте федерации.

Софья Муравьева globallookpress.com

Сезон стартует 19-20 сентября — контрольные прокаты основной сборной России пройдут в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена». Первый этап национального Гран-при состоится 16-19 октября в Новосибирске. Финал турнира запланирован на 25-28 февраля 2027 года.

С 27 по 30 ноября 2026 года в Москве пройдtт чемпионат России по прыжковым элементам.

Чемпионат страны 2027 года примет Челябинск 16-21 декабря 2026 года. Соревнования состоятся на ледовой арене «Трактор».

27-28 марта состоится турнир шоу-программ под названием «Русский вызов». Завершение сезона запланировано на апрель 2027 года.