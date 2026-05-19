«Сан-Антонио» начал финал Западной конференции НБА с победы над «Оклахомой».  Первый матч серии завершился в пользу техасского клуба со счетом 122:115 после двух овертаймов.  Встреча прошла на паркете в Оклахоме.

Виктор Вембаньяма

Главным героем поединка стал центровой «Спёрс» Виктор Вембаньяма.  Французский баскетболист выдал мощный дабл-дабл, набрав 41 очко и собрав 24 подбора.  Существенный вклад в успех команды также внес Дилан Харпер, записавший на свой счет 24 очка и 11 подборов.

У хозяев самой результативной фигурой стал Алекс Карузо, набравший 31 очко.  Лидер команды Шей Гилджес-Александер оформил дабл-дабл — 24 очка и 12 результативных передач.

После этого успеха «Сан-Антонио» вышел вперед в серии до четырех побед — 1-0.  Второй матч противостояния состоится 21 мая и вновь пройдет в Оклахоме.