«Сан-Антонио» начал финал Западной конференции НБА с победы над «Оклахомой». Первый матч серии завершился в пользу техасского клуба со счетом 122:115 после двух овертаймов. Встреча прошла на паркете в Оклахоме.

Главным героем поединка стал центровой «Спёрс» Виктор Вембаньяма. Французский баскетболист выдал мощный дабл-дабл, набрав 41 очко и собрав 24 подбора. Существенный вклад в успех команды также внес Дилан Харпер, записавший на свой счет 24 очка и 11 подборов.

У хозяев самой результативной фигурой стал Алекс Карузо, набравший 31 очко. Лидер команды Шей Гилджес-Александер оформил дабл-дабл — 24 очка и 12 результативных передач.

После этого успеха «Сан-Антонио» вышел вперед в серии до четырех побед — 1-0. Второй матч противостояния состоится 21 мая и вновь пройдет в Оклахоме.