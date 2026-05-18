«Кливленд» уверенно обыграл «Детройт» в седьмом матче четвертьфинальной серии плей-офф НБА. Встреча, прошедшая на площадке «Пистонс», завершилась победой гостей со счётом 125:94.

Главным героем матча стал защитник «Кавальерс» Донован Митчелл, записавший на свой счёт 26 очков, а также семь подборов и восемь результативных передач.

Весомый вклад в успех команды внёс и центровой Джарретт Аллен, набравший 23 очка и собравший семь подборов. Дабл-дабл оформил тяжёлый форвард Эван Мобли — 21 очко и 12 подборов.

У «Детройта» наиболее результативным оказался разыгрывающий Деннис Дженкинс, который набрал 17 очков, сделал три подбора и отдал пять передач.

По итогам серии «Кливленд» победил со счётом 4-3 и вышел в финал Восточной конференции, где встретится с «Нью-Йорк Никс».