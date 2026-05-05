Канадский баскетболист Шей Гилджес-Александер, выступающий за клуб НБА «Оклахома-Сити Тандер», поделился своим мнением о Леброне Джеймсе, четырехкратном чемпионе лиги и яркой звезде «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Один из лучших игроков в истории, который когда-либо брал в руки мяч. Вам не нужно, ребята, чтобы я сидел здесь и рассказывал вам, какой великолепный игрок Леброн Джеймс», — приводит слова Гилджес-Александера журналист Майкл Мартин в социальных сетях.

Первый матч 1/4 финала плей-офф НБА между командами «Тандер» и «Лейкерс» пройдет в ночь с 5 на 6 мая и начнётся в 3:30 по московскому времени.