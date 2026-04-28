«Денвер» на своей площадке оказался сильнее «Миннесоты» в четвертом поединке серии первого раунда плей-офф НБА — 125:113.

Лидер «Наггетс» Никола Йокич провел выдающийся матч, записав в актив трипл-дабл: 27 очков, 12 подборов и 16 результативных передач.

У «Тимбервулвз» встречу пропустили Энтони Эдвардс и Донте Дивинченцо — оба защитника получили травмы в предыдущей игре и, по предварительным данным, больше не помогут команде в этой серии.

Благодаря этой победе «Денвер» сократил отставание в противостоянии — теперь счет 2-3.

«Оклахома» на выезде переиграла «Финикс» в четвертом матче серии — 131:122.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий гостей Шэй Гилджес-Александер, набравший 26 очков.

Команда оформила «сухую» победу в серии (4-0) и первой пробилась во второй раунд плей-офф.

Следующим соперником станет победитель пары «Лейкерс» — «Хьюстон».

«Оклахома» подходит к следующему этапу в статусе действующего чемпиона лиги.

«Орландо» в четвертом матче серии 1/8 финала на домашнем паркете одержал победу над «Детройтом» — 94:88.

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Кейд Каннингем, набравший 25 очков.

В серии до четырех побед «Орландо» ведет 3-1. Следующая игра состоится 30 апреля в Детройте.