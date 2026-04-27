«Сан-Антонио» уверенно обыграл «Портленд» в четвертом матче 1/8 финала плей-офф НБА со счётом 114:93.

Лучшим снайпером стал защитник «Сперс» Де’Аарон Фокс, набравший 28 очков.

В серии до четырёх побед «Сан-Антонио» вышел вперёд — 3-1. Следующая игра запланирована на 29 апреля и пройдёт в Сан-Антонио.

«Бостон» разгромил «Филадельфию» в четвёртом матче серии — 128:96. Игра состоялась в Филадельфии.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Селтикс» Пэйтон Притчард, записавший на свой счёт 32 очка.

«Бостон» ведёт в серии со счётом 3-1, а пятый матч пройдёт 29 апреля на его площадке.

«Хьюстон» оказался сильнее «Лейкерс» в четвёртом матче противостояния — 115:96. Матч прошёл в Хьюстоне.

Лидером по набранным очкам стал форвард «Рокетс» Амен Томпсон, который набрал 23 балла.

Несмотря на это, «Лейкерс» сохраняют преимущество в серии — 3-1. Следующая встреча состоится 30 апреля в Лос-Анджелесе.

«Торонто» на своей площадке обыграл «Кливленд» в четвёртой игре серии — 93:89.

Самыми результативными игроками стали представители хозяев — Скотт Барнс и Брэндон Ингрэм, каждый из которых набрал по 23 очка.

Канадская команда одержала вторую победу подряд и сравняла счёт в серии — 2-2. Пятая игра пройдёт 29 апреля в Кливленде.