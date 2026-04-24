«Хьюстон Рокетс» могут обменять центрового Алперена Шенгюна этим летом, чтобы заполучить звездного игрока, если на рынке появится суперзвезда, недовольная своим положением. Об этом сообщает аккаунт NBA Base, ссылаясь на журналиста The Athletic Уилла Гиллори.

Такой сценарий возможен, если команда рано вылетит из плей-офф. Среди потенциальных кандидатов упоминаются Яннис Адетокунбо, Кавай Леонард и Донован Митчелл.

В первом раунде плей-офф НБА «Рокетс» уступают «Лос-Анджелес Лейкерс» с результатом 0-2. В первой игре Шенгюн стал самым результативным игроком своей команды, набрав 19 очков. Во втором матче он уступил в этом показателе только Кевину Дюранту, но был признан самым полезным игроком «Хьюстона».