Ночью за океаном завершились два матча первого раунда плей-офф
«Детройт» — «Орландо» — 98:83 (25:21, 21:25, 38:16, 14:21)
Лучшим в составе хозяев был разыгрывающий Кейд Каннингем, сделавший дабл-дабл (27 очков + 11 передач + 6 передач).
У соперника также самым результативным оказался разыгрывающий Джейлен Сагг (19 очков).
Д: Каннингем (27 + 11 передач), Харрис (16 + 11 подборов), Томпсон (11), Дюрен (11).
О: Саггс (19), Банкеро (18), Бэйн (12), Ф. Вагнер (12).
Счет в серии — 1-1. Третий матч пройдет на паркете «Орландо» в субботу, 25 апреля, 20:00 (мск).
«Оклахома-Сити» — «Финикс» — 120:107 (30:29, 35:28, 35:20, 20:30)
В составе победителей стоит выделить первого номера Шея Гилджеса-Александера, который записал в свой актив 37 очков.
В «Финиксе» самым результативным был Диллон Брукс (30 очков).
О: Гилджес-Александер (37), Холмгрен (19), Джейлен Уильямс (19), Митчелл (14).
Ф: Брукс (30), Букер (22), Грин (21), О'Нил (16).
Счет в серии — 1-1. Третья игра состоится на домашней арене «Финикса» в субботу, 25 апреля, 22:30 (мск).