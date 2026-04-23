Евролига объявила, что 28-летний легкий форвард из США Альфа Диалло, играющий за «Монако», признан лучшим защитником регулярного чемпионата сезона-2025/2026.  Об этом сообщила пресс-служба турнира.

В среднем за игру в этом сезоне Диалло набирал 11,9 очка, делал 4,4 подбора, 1,4 передачи и 1,3 перехвата, а также 0,5 блок-шота.  Альфа защищает цвета «Монако» с 2021 года.

В число пяти лучших претендентов на номинацию вошли.:

2.  Николо Мелли («Реал» Мадрид);

3.  Томас Уолкап («Олимпиакос»);

4.  Уотлер Тавареш («Реал» Мадрид);

5.  Джериан Грант («Панатинаикос»).