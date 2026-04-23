Евролига объявила, что 28-летний легкий форвард из США Альфа Диалло, играющий за «Монако», признан лучшим защитником регулярного чемпионата сезона-2025/2026. Об этом сообщила пресс-служба турнира.
В среднем за игру в этом сезоне Диалло набирал 11,9 очка, делал 4,4 подбора, 1,4 передачи и 1,3 перехвата, а также 0,5 блок-шота. Альфа защищает цвета «Монако» с 2021 года.
В число пяти лучших претендентов на номинацию вошли.:
2. Николо Мелли («Реал» Мадрид);
3. Томас Уолкап («Олимпиакос»);
4. Уотлер Тавареш («Реал» Мадрид);
5. Джериан Грант («Панатинаикос»).