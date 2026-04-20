В очередном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ местная команда «Самара» встретилась с «Пари Нижний Новгород». Гости одержали победу с результатом 78:76 (17:24, 18:25, 23:13, 18:16).

Среди игроков «Самары» лучшим стал форвард Дмитрий Чебуркин. Он набрал 17 очков, сделал три подбора, три передачи, три перехвата и три потери, показав коэффициент эффективности «+20».

В составе «Пари НН» наибольшее впечатление произвел центровой Илья Карпенков. Он оформил дабл-дабл, забросив 22 очка и собрав одиннадцать подборов, а также отметился двумя передачами и одной потерей. Его показатель эффективности составил «+36».