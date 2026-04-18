Определились все участники и пары плей-офф НБА. Итоговая сетка была сформирована после последних игр плей-ин, прошедших в ночь на субботу.
Пары плей-офф НБА:
Западная конференция
«Оклахома-Сити Тандер» — «Финикс Санз»
«Сан-Антонио Спёрс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс»
«Денвер Наггетс» — «Миннесота Тимбервулвз»
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Хьюстон Рокетс»
Восточная конференция
«Детройт Пистонс» — «Орландо Мэджик»
«Бостон Селтикс» — «Филадельфия Сиксерс»
«Нью-Йорк Никс» — «Атланта Хоукс»
«Кливленд Кавальерс» — «Торонто Рэпторс»
Старт матчей первого раунда запланирован на ночь 19 апреля.
Действующим чемпионом лиги является «Оклахома-Сити Тандер».