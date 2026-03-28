Завершилась женская индивидуальная гонка на 3,3 км коньковым стилем в рамках финала Кубка России.
Первое место в ней заняла Вероника Степанова, пробежавшая дистанцию за 7 минут 27,6 секунд.
Второе время показала Дарья Канева с отставанием 0,3 секунды. Замкнула тройку призёров Елизавета Пантрина (+6,0).
Только шестой была Дарья Непряева (+8,1).
Лыжные гонки. Финал Кубка России — 2025/2026. Индивидуальная гонка, 3,3 км, свободный стиль. Женщины:
1. Вероника Степанова (Республика Татарстан) — 7.27,6 минуты.
2. Дарья Канева (Республика Коми)/Екатерина Никитина (Москва) +0,3.
4. Елизавета Пантрина (Тюменская область) +6,0.
5. Алина Пеклецова (Вологодская область) +6,6.
6. Дарья Непряева (Республика Татарстан) +8,1.
7. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) +11,9.
8. Анна Королёва (Беларусь) +15,1.