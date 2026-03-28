Завершилась женская индивидуальная гонка на 3,3 км коньковым стилем в рамках финала Кубка России.

Вероника Степанова globallookpress.com

Первое место в ней заняла Вероника Степанова, пробежавшая дистанцию за 7 минут 27,6 секунд.

Второе время показала Дарья Канева с отставанием 0,3 секунды.  Замкнула тройку призёров Елизавета Пантрина (+6,0).

Только шестой была Дарья Непряева (+8,1).

Лыжные гонки.  Финал Кубка России — 2025/2026.  Индивидуальная гонка, 3,3 км, свободный стиль.  Женщины:

1.  Вероника Степанова (Республика Татарстан) — 7.27,6 минуты.
2.  Дарья Канева (Республика Коми)/Екатерина Никитина (Москва) +0,3.
4.  Елизавета Пантрина (Тюменская область) +6,0.
5.  Алина Пеклецова (Вологодская область) +6,6.
6.  Дарья Непряева (Республика Татарстан) +8,1.
7.  Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) +11,9.
8.  Анна Королёва (Беларусь) +15,1.