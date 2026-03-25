Джа Морант, разыгрывающий «Мемфис Гриззлис», не сможет выйти на площадку до конца сезона 2025/2026 из-за травмы локтевой коллатеральной связки левого локтя. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Травму игрок получил 21 января во второй игре после возвращения на площадку после растяжения икроножной мышцы. В текущем сезоне Морант сыграл всего 20 матчей.

По данным клуба, Морант недавно посетил врача из-за продолжающегося дискомфорта в локте. Ему рекомендовали инъекцию богатой тромбоцитами плазмы для ускорения восстановления связки. Ожидается, что игрок будет готов к началу сезона 2026/2027.

За последние три сезона Джа Морант сыграл лишь 79 матчей из-за частых травм и дисквалификаций. Ему 26 лет.