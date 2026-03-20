11‑кратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо принял решение пропустить спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Лейк‑Плэсиде, сообщает TV2 со ссылкой на тренера сборной Норвегии Арильда Монсена.

При этом норвежец примет участие в гонке на 10 км в пятницу и на 20 км — в воскресенье, чтобы обеспечить себе шанс завоевать новый «Хрустальный глобус».

Напомним, что Клебо вылетел в США позже из‑за травмы головы, полученной во время спринта в Драммене.

К этому моменту Клебо уже обеспечил себе победу в общем зачёте и в спринте. Теперь он хочет добиться такого же успеха в дистанционных гонках, но для этого ещё нужно провести две гонки.