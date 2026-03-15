«Сан-Антонио» на своей площадке обыграл «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА со счётом 115:102.

Самым результативным игроком встречи стал центровой хозяев Виктор Вембаньяма. Француз записал на свой счёт 32 очка и сделал 12 подборов, оформив дабл-дабл.

«Спёрс» с показателем 49–18 занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Шарлотт», имеющий баланс 34–34, располагается на десятой позиции на Востоке.

«Бостон» одолел «Вашингтон» — 111:110.

Самым результативным в составе «Селтикс» стал португальский центровой Неемиаш Кета, набравший 24 очка и собравший 10 подборов.

Для «Вашингтона» это поражение стало 11-м подряд. Команда идёт на 14-й строчке Восточной конференции с результатом 16–50, тогда как «Бостон» с балансом 44–23 занимает второе место.

«Лейкерс» в Лос-Анджелесе вырвали победу у «Денвера» в овертайме — 127:125.

Лучшим бомбардиром хозяев стал Остин Ривз, набравший 32 очка. Лука Дончич оформил трипл-дабл — 30 очков, 11 подборов и 13 передач, а также реализовал решающий двухочковый бросок за полсекунды до сирены в дополнительное время.

У «Наггетс» трипл-дабл сделал Никола Йокич (24 очка, 16 подборов и 14 передач).

«Лейкерс» одержали 42 победы при 25 поражениях и занимают третье место на Западе, тогда как «Денвер» с результатом 41–27 идёт шестым.