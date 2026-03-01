Завершился женский скиатлон в рамках 8‑го этапа Кубка мира в шведском Фалуне.

Дарья Непряева
Дарья Непряева globallookpress.com

Победительницей гонки (2×10 км) стала норвежка Хейди Венг с результатом 54:42,8.

Второй была американка Джессика Диггинс с отставанием 0,1 секунды.  Третьей на пьедестале оказалась шведка Фрида Карлссон(+0,9).

Россиянка Дарья Непряева финишировала пятой (+15,3).

Лыжные гонки.  Кубок мира — 2025/2026, Фалун.  Скиатлон 2х10 км, женщины.  Результаты:

1.  Хейди Венг (Норвегия) — 54.42,8.
2.  Джесси Диггинс (США) — отставание +0,1.
3.  Фрида Карлссон (Швеция) +0,9.
4.  Линн Сван (Швеция) +11,3.
5.  Дарья Непряева (Россия) +15,3.