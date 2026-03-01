Второй была американка Джессика Диггинс с отставанием 0,1 секунды. Третьей на пьедестале оказалась шведка Фрида Карлссон (+0,9).

Завершился женский скиатлон в рамках 8‑го этапа Кубка мира в шведском Фалуне.

