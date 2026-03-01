Завершился женский скиатлон в рамках 8‑го этапа Кубка мира в шведском Фалуне.
Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Фалун. Скиатлон 2х10 км, женщины. Результаты:
1. Хейди Венг (Норвегия) — 54.42,8.
2. Джесси Диггинс (США) — отставание +0,1.
3. Фрида Карлссон (Швеция) +0,9.
4. Линн Сван (Швеция) +11,3.
5. Дарья Непряева (Россия) +15,3.